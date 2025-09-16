16/09/2025 10:05

【銀色債券】工銀亞洲:銀債首日認購情況理想，每人平均認購逾30手

《經濟通通訊社16日專訊》港府第十批銀色債券昨日起接受認購，中國工商銀行(亞洲)表示，該行首日客戶認購情況理想，其中每人平均認購超過30手，較去年上升約兩成，而大部份客戶均透過網上渠道認購，佔比約七成半，反應符合預期。



中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，美國近期公布的經濟數據，令市場對美國聯儲局9月份重啟減息的預期升溫，甚至預計今明兩年有數次減息。於市場預期快將步入減息周期之際，政府推出的新一批銀色債券，保證息率3.85厘，回報與未來3年通脹掛鈎。參考現時普遍的港元定期存款利率及約3.5厘的3年期美國國債收益率，是次銀債的保證回報相對較高， 對追求穩定收息的銀髮族有一定吸引力。(bi)



