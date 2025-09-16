16/09/2025 19:28

加拿大央行將於2025年9月17日21:45（香港時間）公布利率決議，同日美國公布8月建築許可月率預期回升至0.6%，日本貿易逆差恐擴大至-5126億日圓。



▷ 日本8月貿易收支預測-5126億日圓（前值-1184億）

▷ 美國8月建築許可月率預期升0.6%（前值-2.8%）

▷ 英國8月CPI年率預測維持3.8%（核心年率3.6%）

▷ 歐元區8月CPI年率預測2.1%（前值2%）

▷ 加拿大央行利率決議17日21:45公布，麥克勒姆22:30開記者會

《經濟通通訊社16日專訊》加拿大央行公布議息結果，及美國公布建築許可等數據，料為周三（17日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，香山論壇舉行（至19日）。韓國外交部長官趙顯應中國外長王毅邀請訪華。俄羅斯外長拉夫羅夫就烏克蘭戰爭發表講話。美聯儲局主席舉行新聞發布會。周三本港時間9:30am，澳洲央行助理總裁瓊斯參加Intersekt年會的爐邊談話。3:30pm，歐洲央行總裁拉加德在與斯坦福大學胡佛研究所聯合舉辦的第10屆歐洲央行年度研究會議致開幕辭。4:00pm，歐洲央行執委奇波洛內參加意大利銀行協會執委會會議。晚上7:15pm，奇波洛內在荷蘭央行舉行的一場會議發表主旨演講。9:45pm，加拿大央行宣布利率決議；10:30pm，隨後央行總裁麥克勒姆舉行新聞發布會。*日本公布進出口數據，英國及歐元區公布CPI*數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布8月出口，年率跌幅料由2.6%收窄至2%；8月進口年率跌幅料由7.4%收窄至4.1%；8月貿易收支料由負1184億日圓惡化至負5126億日圓。2:00pm，英國公布8月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%，年率升幅料維持於3.8%；8月核心消費者物價指數年率升幅料由3.8%收窄至3.6%。4:30pm，英國公布7月房價指數。5:00pm，歐元區公布8月消費者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由2%擴大至2.1%。8:30pm，美國公布8月建築許可，月率料由下滑2.8%改善至升0.6%；8月新屋動工料由142.8萬降至136.5萬，月率料由5.2%逆轉至下滑4.4%。在本港，明日公布業績的公司有:布萊克萬礦業(00159)、聯合醫務(00722)等。(wa)