16/09/2025 15:18

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

大華銀行預測香港2025年GDP增長2.8%（政府區間2%-3%上限），下半年放緩至2.5%；聯儲局9/10/12月各降息25基點，美元指數2026年第三季估93.9



事實要點：

▷ 2025年香港GDP預測2.8%（上半年3.1%、下半年2.5%）

▷ 聯儲局2025年9/10/12月各降息25基點（共3次）

▷ 2025全年通脹預測下修至1.6%（原1.8%，1-7月已達1.6%）

▷ 美元指數預測2025Q4為96.3、2026Q3為93.9

▷ 施政報告9/17公布，聚焦樓市/創新/消費/生育政策

《經濟通通訊社16日專訊》大華銀行公布，展望2025年下半年，出口提前出貨的效應逐步消退，或令整體增長放緩。然而，香港金融業前景仍然樂觀，尤其是財富管理領域。該行預期香港今年下半年GDP增長為2.5%，較上半年3.1%為低，2025年全年增長預測為2.8%，處於政府2%至3%預測區間的上端。至於2026年，預期增長將進一步放緩至2.0%。本地通脹壓力預期在今年餘下時間保持溫和，該行將2025年全年整體通脹預測由1.8%下調至1.6%，1至7月的通脹率為1.6%，而2026年預測則維持在1.9%。政府對2025年整體消費物價指數及基本消費物價指數的預測分別為1.8%及1.5%。*料美聯儲9月將減息25個基點*該行預期聯儲局於今年餘下的9月、10月及12月三次聯邦公開市場委員會會議均減息25個基點，隨著聯儲局進入新一輪貨幣寬鬆周期，美國較十國集團成員國更為鴿派，而後者多已接近寬鬆周期尾聲。該行提及，隨著全球貿易緊張局勢持續緩和，亞洲貨幣的尾部風險亦逐漸消退。展望未來，隨著聯儲局重啟減息周期，美元將再度走弱，帶動美元兌亞洲貨幣在未來幾個季度下跌，惟下跌速度或較為溫和，主要由於亞洲經濟增長前景仍具挑戰，加上區內央行的鴿派立場，或令投資者對亞洲貨幣的信心受限。亞洲貨幣的強勢有望持續走強，部分受惠於美元兌人民幣匯率存在進一步的下行空間。該行預測，美元兌人民幣匯率於2025年第四季降至7.11，2026年第三季進一步降至7.02。*李國基:預計施政報告將推出振興本地經濟等措施*大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，儘管中美貿易關係有所緩和，美國對包括中國內地在內的貿易夥伴徵收的關稅，將影響全球貿易流向。內地經濟穩定對香港至關重要，因兩地的金融及貿易方面聯繫深厚。行政長官將於9月17日發表的《2025年施政報告》，預計將推出振興本地經濟、吸引投資，及鞏固香港國際金融及貿易中心地位的措施，同時加強與內地經濟融合。本地政策焦點將集中於樓市、創新發展、鼓勵消費與提升生育率。他提及，美國與十國集團成員國的政策分歧將導致美元與其他主要外匯貨幣的利差進一步收窄，從而加劇美元的下行壓力。整體而言，該行將美元指數的預測下調至2025年第四季的96.3，及2026年第三季的93.9。相應地，該行預期歐元、英鎊、澳元及日圓將於未來數季逐步走強。(bn)