16/09/2025 11:58
《港元利率》一個月拆息連升三日兼創兩周高位，報3.22厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.2175厘，升2.714基點，連升三日兼創兩周高位，為8月29日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.3431厘，升4.31基點。
隔夜息報2.88262厘，跌17.845基點；一周拆息跌6.595基點，報2.97131厘，兩周則升1.916基點，報3.09321厘。長息方面，六個月拆息升6.869基點，報3.34381厘，一年期則升4.31基點，報3.32887厘。
港元匯價今日在7.7891-7.7736之間上落，最新報7.7780。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.88262厘，跌17.845基點；一周拆息跌6.595基點，報2.97131厘，兩周則升1.916基點，報3.09321厘。長息方面，六個月拆息升6.869基點，報3.34381厘，一年期則升4.31基點，報3.32887厘。
港元匯價今日在7.7891-7.7736之間上落，最新報7.7780。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.88262
|-17.845
|一周
|2.97131
|-6.595
|兩周
|3.09321
|+1.916
|一個月
|3.2175
|+2.714
|兩個月
|3.28887
|+3.196
|三個月
|3.3431
|+4.31
|六個月
|3.34381
|+6.869
|一年
|3.32887
|+4.31
資料來源：香港銀行公會