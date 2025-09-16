16/09/2025 10:21

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將於2025年9月17日、10月29日及12月10日召開會議，利率期貨市場預期三次會議各降息25點子，8月失業率升至4.3%創2021年10月新高，非農就業僅增2.2萬人，PPI年增率降至2.6%。



事實要點：

▷ 8月失業率4.3%（7月4.2%），2021年10月後新高

▷ 8月非農就業增2.2萬人（7月7.9萬人）

▷ 8月PPI年增2.6%（7月3.1%），月增率-0.1%

▷ 7月消費支出升0.5%（6月0.4%），創4個月新高

▷ 標普500指數市盈率22倍，8月累升2%

《宏觀銓局》環球股債市場持續上揚。截至9月9日，MSCI全球指數在本月迄今升1%，延續8月的1.9%漲幅。彭博美國綜合債券指數迄今則升1.1%，8月升幅為1.2%。以地區劃分，MSCI亞太（除日本）指數領漲，9月迄今升2.3%，緊隨其後的是上升1.3%的MSCI日本指數（以當地貨幣計），至於美國標普500指數繼8月升2%後，本月至今亦微升0.86%。在債券市場方面，美國投資級別企業債券本月迄今上漲1.2%，其次是升1.02%的美國國債，以及微升0.3%的美國高收益債券。而8月期間，美國投資級別與高收益債券均升逾1%。隨著美國勞動市場惡化，加上通脹壓力暫時受控，投資者逐漸把焦點轉向聯儲局的減息路徑。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)料將於9月17日、10月29日及12月10日召開會議，利率期貨市場顯示，市場預期當局在這三次會議都會分別減息25點子。近來美國就業市場顯著放緩，失業率由7月的4.2%升至8月的4.3%，為2021年10月以來最高水平；非農就業人數僅增加22000人，遠低於7月經上調後的79000人。一般而言，美國經濟每月需新增約10萬個工作崗位以維持經濟增長並穩住失業率。若數據長期低於此水平，可能反映勞動市場正在惡化。美國生產者物價指數(PPI)於8月份意外地下跌，而最終需求PPI月增率為-0.1%，亦低於7月經下修後的0.7%漲幅。若按年計算，8月份PPI僅增2.6%，低於7月的3.1%。儘管面對進口關稅增加，但生產者物價壓力仍不強，或反映在勞動市場轉弱下，美國內需正在放緩，而本地企業也可能負擔了部分進口關稅成本。但在這段期間我們也看到一些利好數據出台，例如佔去美國GDP逾三分之二的消費支出於7月份升0.5%，不單高於6月的0.4%，更創4個月以來最大增幅。勞動收入表現亦正面，實質工資按月增0.4%，實質可支配個人收入則微升0.2%，同時儲蓄率維持在4.4%。以三個月滾動計算，美國的實質工資按年增幅達2.3%，而同期非農就業僅增長0.5%，顯示雖然就業市場正在放緩，勞動人口的收入仍具韌性。筆者仍然認為投資者可以考慮等待美股回調後才再次進場。標普500指數的市盈率已高達22倍，估值並不便宜，多項宏觀數據更顯示美國經濟或在放緩。而歷史數據反映，美股每年平均會出現三次、每次達5%的回調，以及一次10%的回調。股票投資者不妨考慮配置部分資金於歐洲股市，以分散風險。對於風險胃納較低的投資者而言，一個多元化的投資級別環球債券組合，則有助於駕馭市場波動。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。