26,447.72
+1.16
(0.00%)
26,479
0
(0.00%)
高水31
9,386.70
+1.94
(+0.02%)
6,060.05
+16.44
(+0.27%)
1,480.09億
3,856.83
-3.67
(-0.095%)
4,516.90
-16.16
(-0.356%)
12,971.99
-33.78
(-0.260%)
2,576.70
-5.59
(-0.22%)
115,130.5900
-219.1200
(-0.190%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1925
歐元最佳客戶買入價
9.1727
英鎊最佳客戶買入價
10.6007
日圓最佳客戶買入價
5.2962
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,447.72
+1.16
(0.00%)
期指
高水31
26,479
0
(0.00%)
國企指數
9,386.70
+1.94
(+0.02%)
科技指數
6,060.05
+16.44
(+0.27%)
大市成交
1,480.09億
股票
1,307.31億
(88.326%)
窩輪
62.14億
(4.199%)
牛熊證
110.64億
(7.475%)
即時更新：16/09/2025 11:27
可賣空股票總成交
2,532.12億
主板賣空
428.85億
(16.936%)
更新：15/09/2025 16:59
上証指數
成交：6,274.96億
3,856.83
-3.67
(-0.095%)
滬深300
4,516.90
-16.16
(-0.356%)
深証成指
12,971.99
-33.78
(-0.260%)
MSCI中國A50
2,576.70
-5.59
(-0.22%)
比特幣
資料由Binance提供
115,130.5900
-219.1200
(-0.190%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1925
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1727
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6007
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2962
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股03690 美團－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
30.0810
-0.1131
-0.375%
KRW 美元/南韓圜
1,381.3500
-3.6600
-0.264%
THB 美元/泰銖
31.7400
-0.0700
-0.220%
更新：16/09/2025 11:25
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0530
電匯客戶賣出
0.0527
更新：16/09/2025 11:25:29
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,130.59
-219.12
-0.190%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,517.3200
-6.4200
-0.142%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.3768
-0.0038
-0.998%
更新：16/09/2025 11:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處