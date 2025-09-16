直播中 : 開市Good Morning - 美股、港股仲有幾多上升水位？🧑🏻‍🦳👨🏼‍🦳銀債開售 老友記不容錯過？🧸穀子概念股開始散水？
26,540.19
+93.63
(+0.35%)
26,552
+73
(+0.28%)
高水12
9,421.09
+36.33
(+0.39%)
6,099.81
+56.20
(+0.93%)
628.68億
3,862.32
+1.82
(+0.047%)
4,530.45
-2.61
(-0.058%)
13,026.50
+20.73
(+0.159%)
2,584.43
+2.14
(+0.08%)
115,009.3400
-340.3700
(-0.295%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1969
歐元最佳客戶買入價
9.1688
英鎊最佳客戶買入價
10.5996
日圓最佳客戶買入價
5.2874
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
新聞及評論
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.19%
3個月
3.30%
更新：15/09/2025 11:15
即將公佈經濟數據
日本-第三產業指數(月率)
即將公佈
16/09/2025 12:30
前值
0.50%
市場預測
0.10%
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
16/09/2025 14:00
前值
4.70%
市場預測
4.70%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
