16/09/2025 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升29點子，報7.1027
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1027，較上個交易日升29點子，較市場預測偏強約130點，上個交易日報7.1056。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1027
|-29.00
|1歐元/人民幣
|8.3571
|+244.00
|100日圓/人民幣
|4.8211
|+64.00
|1港元/人民幣
|0.9130
|-3.10
|1英鎊/人民幣
|9.6643
|+292.00
|1澳元/人民幣
|4.7396
|+138.00
|1紐元/人民幣
|4.2404
|+72.00
|1新加坡/人民幣
|5.5508
|+96.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9411
|+184.00
|1加元/人民幣
|5.1581
|+215.00
|1人民幣/林吉特
|0.5910
|-0.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.6497
|-1013.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4434
|-9.00
|1人民幣/韓元
|194.8200
|-103.00