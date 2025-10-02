16/09/2025 11:08

【ＡＩ】邱躍鵬：騰訊雲已全面適配國產芯片，模型產業重心轉向推理

《經濟通通訊社16日專訊》在今日的2025騰訊全球數字生態大會主峰會上，騰訊公布多項AI技術和產品最新進展，並宣布通過騰訊雲全面開放騰訊AI落地能力及優勢場景，助力「好用的AI」在千行百業中加速落地。



面對各界關註的算力問題，騰訊集團副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬宣布，目前騰訊雲已經全面適配主流的國產芯片，並積極參與和回饋開源社區。與此同時，軟硬件協同全棧優化是騰訊雲的長期戰略投入，通過異構計算平台的軟件能力，整合不同類型的芯片對外提供高性價比的AI算力。



邱躍鵬還表示，模型產業重心向推理轉變，2025年進入訓推拐點，推理需求超過訓練，騰訊ima的MAU（月活躍用戶）在半年內增加了80倍，元寶回答高考志願問題1.5億次。預計到2028年將有33%的企業軟件包含Agentic AI，國內企業級Agent（智能體）市場規模將達270億美元以上。(wn)