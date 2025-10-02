16/09/2025 14:00

【ＡＩ】騰訊正式發布混元3D 3.0模型，建模精度較上一版提升3倍

《經濟通通訊社16日專訊》在2025騰訊全球數字生態大會上，騰訊混元3D 3.0模型正式發布。騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生介紹，混元3D 3.0模型建模精度比上一版提升了3倍，首創3D-DiT分級雕刻模型，支持1536立方幾何分辨率，整體包含36億建模體素，人物、複雜細節的生成效果大幅提升。



同時，騰訊推出面向3D專業生產管線的一站式工具--混元3D Studio，覆蓋從概念設計到動作系統的全流程，解決傳統3D開發管線中，生產環節多、製作成本高等問題，大幅提升3D生產效率，助力遊戲開發、動畫製作、工業設計等產業應用。



湯道生表示，AI已經成為騰訊的「新業務基因」，公司是雲市場極具競爭力的「健碩參賽者」。(wn)