16/09/2025 15:14

【ＡＩ】騰訊：將全面升級雲基礎設施，正式發布AI應用繁榮計劃

《經濟通通訊社16日專訊》2025騰訊全球數字生態大會上，騰訊集團副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬透露，目前，騰訊雲已在推理加速、Agent Infra和國際化布局等方面取得突破，騰訊雲正不斷升級雲基礎設施，以支撐Agent規模化落地和企業全球化發展。



為了支持Agent的大規模應用，騰訊雲推出了Agent Runtime解決方案，通過集成執行引擎、雲沙箱和安全可觀測等五大能力，提供穩定可靠的運行環境。其中，雲沙箱基於自研技術，啟動時間只需100毫秒，支持數十萬實例並發。



騰訊雲還將Agent技術應用於雲基礎設施，推出的專家服務智能體Cloud Mate，顯著提升了架構治理和故障排查效率。在內部實踐中，Cloud Mate實現風險SQL攔截率95%，排障時間從30小時縮短至最快3分鍾。



此外，騰訊正式發布AI應用繁榮計劃，涵蓋「AI共創營」和「AI百校行」兩大核心模塊。其中，AI共創營將圍繞騰訊混元大模型、騰訊雲智能體開發平台以及騰訊元器，共同孵化垂直場景中的智能體與大模型應用，目前已有超300家企業報名，首次線下活動報名人數已近3000人，覆蓋金融、法律、製造、消費等多個行業領域。(wn)