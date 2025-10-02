16/09/2025 17:25

【ＡＩ】伯朗特機器人原董事長尹榮造被免，曾要求200萬元月薪

《經濟通通訊社16日專訊》伯朗特機器人股份有限公司近期發布的人事任免通告顯示，公司2025年第三次臨時股東會已選舉產生第五屆董事會非獨立董事：李博錚、尹榮造、楊醫華、鄧共招、郭金龍。隨後，該公司第五屆董事會第一次會議選舉李博錚為董事長。上述人事變動意味著，伯朗特第一大股東（持股21.6966%）尹榮造已失去了對公司經營管理權的掌控。



此前，一則「機器人企業老總提議給自己發200萬元固定月薪，遭投資人怒斥」的新聞登上網絡熱搜。據伯朗特機器人8月7日發布的董事會會議決議公告，時任董事長兼總經理尹榮造向公司董事會提議，自2025年8月開始，公司總經理的固定月工資為200萬元人民幣。最終這則議案以1票同意、4票反對未獲通過。



此後，伯朗特股東嘉興君嵐企業管理合夥企業（有限合夥）的代表人李博錚發表公開信。他在信中直指尹榮造擬靠制度設計掏空伯朗特，並呼籲其他股東同意修改公司章程、恢復正常治理結構。(wn)