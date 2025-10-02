16/09/2025 10:49

【ＡＩ】豆包月活躍用戶超DeepSeek，奪8月中國原生AI月活第一

《經濟通通訊社16日專訊》QuestMobile最新發布的2025年8月數據顯示，豆包月活躍用戶規模超越DeepSeek，登頂中國原生AI App月活榜首。



8月，豆包月活躍用戶規模達15742萬，環比增長6.6%，從第二名升至第一名。曾居首位的DeepSeek，8月用戶規模雖仍處億級，但因-4.0%的環比增速，排名下滑1位。其他選手表現各異，騰訊元寶以22.4%的高環比增速，穩坐第三，月活規模處於1000萬-1億量級。



即夢AI在「AI創作設計」賽道，憑借10.8%的環比增速穩步發展，月活規模為500-1000萬。AQ在「AI專業顧問」領域異軍突起，以60.1%的超高環比增速，排名躍升4位，不過月活規模暫處於100-500萬區間。而Kimi則出現規模量級下降的情況，環比增速為-9.6%。(jq)