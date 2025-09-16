16/09/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升32點子，報7.1196

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1027，較上個交易日升29點子，較市場預測偏強約130點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開32點子，報7.1196，上個交易日即期匯率收盤報7.1228。



隔夜特朗普再度呼籲美聯儲本周「更大幅度」下調指標利率，美元和美債收益率小幅承壓，美元回到一周低點，這有利於人民幣中間價靠近甚至突破7.10關口，不過即期大概率延續穩中偏升走勢。



德商銀行最新點評稱，股市上漲吸引資金流入、中美貿易休戰、創紀錄的貿易順差以及中國人行允許人民幣適度升值等因素，近期可能繼續支撐人民幣匯率，預計年底前美元/人民幣匯率將維持在7.1-7.15區間。(jq)