16/09/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升65點子，報7.1163，創逾十個月新高

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1163，較上個交易日4時30分收盤價升65點子，創2024年11月5日以來逾十個月新高，全日在7.1138至7.1197之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升56點子，報7.1129。



今日民幣兌一美元中間價報7.1027，較上個交易日升29點子，較市場預測偏強約130點。



交易員表示，美聯儲議息在即，主張大幅降息的米蘭接任美聯儲理事，雖然本周大幅降息可能性不大，但不妨礙對預期進行炒作，人民幣料延續穩中偏升走勢。



受米蘭接任美聯儲理事的消息擾動，美元盤中跌至近三個月新低，美元/人民幣一年期掉期盤中升至-1435點的近30個月新高。交易員稱，長端掉期能否繼續擴大反彈，仍要看本周美聯儲的指引是否有新的變化。



中美官員周一表示，雙方已就短視頻應用TikTok轉為由美國控制所有權達成一項框架協議，並將在周五由美國總統特朗普與中國國家主席習近平的通話中確認這一協議。(jq)