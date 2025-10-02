16/09/2025 15:03

《經濟通通訊社16日專訊》脈脈最新發布的《2025年AI人才流動報告》顯示，2025年以來，AI領域人才市場供需兩旺，7月AI新發崗位量同比增長超10倍，簡歷投遞量也暴漲了11倍。薪酬也水漲船高，1-7月，AI新發崗位平均月薪達到61475元（人民幣．下同），較2024年同期的58921元上漲4.33%。截至2025年7月，脈脈上有超1000家企業發布了7.2萬個AI相關崗位，涵蓋互聯網大廠、外企、車企和AI垂類企業。從新發AI崗位量來看，字節跳動招聘指數29.83位列首位，小紅書18.32居第二，阿里巴巴(09988)12.25位列第三。小鵬汽車(09868)、自變量機器人、黑芝麻智能(02533)等垂直企業同樣上榜。從企業薪酬來看，微軟以新發崗位平均月薪90345元位居第一，阿里巴巴全資子公司平頭哥以89760元位列第二，跨境電商平台Wish以85371元位列第三。京東(09618)、比亞迪(01211)(深:002594)、華為、小米(01810)等大廠新發崗位平均月薪多集中在6.5萬-6.8萬元區間。*「搜索算法」崗位人才稀缺度最高，5個崗位爭2個人才*算法類崗位在AI領域招聘中佔據核心地位。從熱招崗位前二十位中，過半崗位與算法強相關，當中「大模型算法」位居榜首。在人才緊缺度前二十位的崗位中，「算法」崗位依然霸榜，其中「搜索算法」成為AI領域人才稀缺度最高的崗位，人才供需比僅為0.39，相當於5個崗位爭奪2個人才。高薪崗位前二十位中，除了「AI科學家/負責人」平均月薪超13萬元斷層領先外，大模型算法（68959元）、搜索算法（66720元）、廣告算法（66649元）、AIGC算法工程師（65210元）等都榜上有名。*AI領域新發應屆生崗位普遍達5萬元*AI領域高薪爭奪年輕人的趨勢也愈加明顯。2025年1-7月，平均月薪在5萬元-8萬元的新發應屆生崗位佔比高達42.66%，8萬元以上的超高薪崗位也達到了14.68%，相當於每7個AI應屆生崗，就有1個年薪百萬。隨著企業AI應用加速，非技術崗位數量也在迅速增加。2025年1-7月，AI領域新發非技術類的崗位量同比增長7.74倍，產品、運營與設計成為非技術崗位的三大熱招方向。(sl)