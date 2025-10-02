16/09/2025 16:41

【ＡＩ】英偉達專供中國市場RTX 6000D芯片未獲大型科企青睞

《經濟通通訊社16日專訊》英偉達專供中國市場的最新人工智能(AI)芯片RTX 6000D據報不受青睞。據《路透》引述了解採購談判情況的人士表示，中國一些大型科技公司並未下訂單，而從性價比角度考慮以及與英偉達其他產品相較，RTX 6000D沒那麼有吸引力。英偉達本周開始出貨RTX 6000D。



另有消息人士稱，阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)和字節跳動等中國科技巨頭正等待其H20芯片的訂單獲得處理，這些公司還希望英偉達的B30A（一款比H20功能強大得多的芯片）能夠獲得美國政府的銷售許可。英偉達於7月獲得美國政府許可，對華恢復銷售專供中國市場的H20芯片。



RTX 6000D需求低迷，與分析師的高度樂觀預測形成了鮮明對比。摩根大通上個月在一份報告中表示，預計今年下半年RTX 6000D的產量將達到約150萬顆。



報道指，英偉達發言人在一份聲明中表示，「市場競爭激烈，我們盡力提供最好的產品」。阿里巴巴則尚未回應置評請求；騰訊和字節跳動未立即回應置評請求。



報道指出，RTX 6000D、H20、B30A這三款芯片都是中國境外相應型號的降規版本，是英偉達為遵守美國出口限制而開發。美國希望遏制中國的技術進步，以保持在AI開發方面的領先地位。(sl)