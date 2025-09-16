16/09/2025 10:43

【特朗普新政】特朗普再提終結季報披露傳統，表示六個月披露一次將節省開支

《經濟通通訊社16日專訊》美國上市公司半個多世紀以來一直按季披露財報，但美國總統 特朗普周一（15日）在社交平台上表示，終結按季披露，改為每六個月披露一次將「節省開 支，並讓管理者專注於妥善經營企業。」



這並非他首次就披露頻率表態。早在2018年，特朗普就曾表示支持每六個月披露一次，理由是與「全球頂級商業領袖」的交流顯示，這能帶來更大靈活性並節省成本。



分析對此能否實行表示懷疑，因此舉可能帶來問責力度減弱和市場波動加大等風險。



季度財報制度由SEC於1970年確立，是繼1929年股市崩盤後，該政府機構數十年來持續提高透明度的重要舉措之一。(rc)