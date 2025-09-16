16/09/2025 14:06

【外圍經濟】美國國債今年在全球前15大主權債市場表現最佳

《經濟通通訊社16日專訊》行情比較顯示，以本國貨幣計算，2025年美國國債的報酬率(基於彭博美國國債總回報指數)達5.8%，在全球15大國債市場中表現最佳。



分析指，在剔除匯率因素僅比較債券表現的情況下，其他主要市場的主權債務在多重利空衝擊下，表現明顯比美債遜色。這些衝擊因素包了法國等國財政赤字攀升、日本央行政策趨緊等。



不過，若考慮匯率波動因素，情況則截然不同。美元今年的大幅貶值，其實為持有美元的投資者投資非美計價資產，帶來了額外收益。



若統一以美元計價折算回報，2025年表現最佳的主要國債市場為意大利國債，回報率達16%，其次是西班牙國債，回報率為15%。(rc)