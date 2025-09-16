16/09/2025 16:24

【特朗普新政】特朗普起訴《紐約時報》及出版社，索賠150億美元

《經濟通通訊社16日專訊》美國佛羅里達州的法庭文件顯示，美國總統特朗普周一（15日）起訴《紐約時報》及其四名記者，以及出版社企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)。



特朗普指控該報為民主黨充當「喉舌」，對其進行誹謗和詆毀，並以名譽受損為由要求至少150億美元賠償。



特朗普的訴訟引用《紐約時報》的一系列文章，其中一篇在2024年總統大選前發表的社論表示，特朗普不適合擔任總統，以及企鵝出版社2024年出版的一本書，名為《幸運的失敗者：特朗普如何揮霍父親的財富並製造成功的幻覺》。



起訴書稱：「被告明知這些出版物充斥著對特朗普總統令人反感的歪曲和捏造，卻惡意出版了這本書和這些文章。」



特朗普的律師在文件中表示，這些出版物損害特朗普的商業和個人聲譽，從而對他的品牌價值造成了巨大的經濟損失，並對他未來的財務前景造成重大損害。(rc)