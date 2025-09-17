17/09/2025 08:09

【美國議息】美國經濟數據現變數，8月進出口物價齊升，添通脹憂慮

《經濟通通訊社17日專訊》聯儲局召開議息會前，美國商務部公8月份零售銷售數據表現強勁，按月增長0.6%，與7月份向上修訂後的增幅持平，並顯著優於市場預期的0.2%增長。



數據反映即使在勞動市場放緩和關稅引致價格上漲的背景下，美國消費者支出依然堅挺。



數據顯示，8月份的零售增長主要由開學季購物及網上銷售帶動。核心銷售穩健，扣除汽車銷售的核心零售銷售按月增長0.7%，同樣高於市場預期的0.4%。與2024年同期相比，8月份零售銷售總額增長5.0%。電子商務銷售額錄得2%的月度增長。



物價方面，進出口價格指數均超出預期，加劇了市場對通脹的擔憂。8月進口物價指數意外按月上升0.3%，市場原先預期為下跌0.1%。價格上漲主要由資本及消費品成本增加所推動，而進口燃料價格則下跌0.8%。同時，8月出口物價指數亦按月上升0.3%，為連續第三個月錄得增長，同樣高於市場預期的零增長。(kk)