17/09/2025 13:32

【關稅戰】美國商務部擬擴大國安關稅範圍至汽車零部件

《經濟通通訊社17日專訊》美國商務部表示，將應國內產業請求，在未來數周內考慮以國家安全為由，對更多進口的汽車零部件加徵關稅。



這項考慮擴大關稅的聲明，為美國的貿易保護主義措施增添了新的不確定性。此前，特朗普政府已在今年5月以國家安全為由，對價值超過4600億美元的進口汽車及汽車零部件加徵25%的關稅。商務部指出，國內汽車或相關零部件生產商均可提出申請，要求對更多有國家安全隱患的零部件課稅。



此舉引發了業界的憂慮，包括美國商會在內的多個代表本地及外國汽車製造商的貿易團體，已聯合致信敦促商務部，停止這種不可預測的關稅擴大化。(kk)



