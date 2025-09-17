17/09/2025 08:45

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月17日，美國商務部擬對進口汽車零部件加徵關稅，中國九部門發布19條措施擴大服務消費。現貨金價觸及3700美元/盎司創新高後回落，美股三大指數微跌，道指跌0.27%；美國8月零售銷售環比增0.6%超預期。



事實要點：

▷ 現貨金價突破3700美元/盎司創歷史新高，後回落至3680美元

▷ 美國科技公司計劃投資400億美元於英國AI基建

▷ 奇瑞汽車擬發行2.97億股H股，定價區間27.75-30.75港元

▷ 美國8月零售銷售環比增0.6%（高於預期0.2%）

▷ 中國九部門聯合發布19條措施擴大服務消費

2025年9月17日【要聞盤點】1、在聯儲局公布利率決策前夕，投資者態度轉趨審慎，美股周二(16日)從近期創下的歷史高位回落，市場靜待周三(17日)議息結果的明朗指引，交投氣氛淡靜，三大指數在窄幅區間波動後微跌收市。道指收市跌125.18點，或0.27%，報45758.27點；標普500指數跌8.49點，或0.13%，報6606.79點；納指跌14.79點，或0.07%，報22333.96點。中國金龍指數上漲149點。日經期貨截至上午8時下跌60點。2、美國8月零售銷售按月增長0.6%，與7月持平，顯著高於市場預期的0.2%，反映即使勞動市場放緩及關稅影響，消費者支出仍然堅挺。3、有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos稱聯儲局本周減息0.25厘基本成定局，市場關注鮑威爾是否推進立場轉向，及今年減息次數是否定為3次。4、美國商務部表示，將應國內產業要求，在未來數周考慮以國家安全為由，對更多進口汽車零部件徵收關稅。5、特朗普透露有一大批公司有意收購TikTok，未來將公布一個買家資料。傳預計未來30至45日內完成交易，協議涵蓋字節跳動現有及新投資者。6、美印貿易代表於新德里舉行會談，印度稱雙方將加緊努力達成協議。同時，特朗普訪英料簽逾百億美元協議，美國科技公司計劃投資400億美元於英國AI基建。7、據路透報導，俄羅斯石油管道公司警告生產商，因應烏克蘭無人機襲擊出口港口及煉油廠，未來或需被迫減產。8、中國9部門聯合發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出19條舉措擴大服務消費，包括推動文化、互聯網等領域開放，加強消費信貸支持，促進服務業高質量發展。9、行政長官李家超今日上午11時到立法會宣讀《施政報告》，主題為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，主軸圍繞經濟及民生，提出短中長期政策。10、香港置業表示，截至9月15日，整體物業錄3512宗註冊，較上月同期增6.3%，預計全月註冊量有望重上7000宗，市場交投氣氛回暖。11、奇瑞汽車於港交所公告啟動招股，擬發行2.97億股H股，定價區間27.75至30.75元，預計9月23日定價，9月25日開始交易。【焦點股】晶片股：華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)、上海復旦(01385)- 據報英偉達特供中國的AI晶片RTX6000D需求不熱，一些大型科技公司未下訂單，性價比被質疑金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 現貨金價突破3700美元關口，創歷史新高，隨後一度失守3680美元/盎司騰訊(00700)- 高級副總裁湯道生表示，騰訊雲部分產品已盈利，但部分仍處於投入階段博雅互動(00434)- 9月15至16日購買245枚比特幣，總對價約2.19億元，布局加密資產萬科企業(02202)- 獲第一大股東深圳地鐵集團擬借不超過21億人民幣以支持發展山高控股(00412)- 動用不超過1億美元回購股份，對股價異常波動原因未作解釋健康160(02656)- 暗盤收高逾倍，每手賺4278元，今日正式掛牌交易禾賽科技(02525)- 超額配股權悉數行使，發逾293萬股籌6.2億元，資本實力增強【油金報價】紐約期油上漲0.06%，報美元64.56/桶布倫特期油上漲0.06%，報美元68.54桶黃金現貨上漲0.14%，報美元3695.14/盎司黃金期貨上漲0.19%，報美元3732.35/盎司