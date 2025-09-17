17/09/2025 16:33

【美國議息】神秘投資者押注，聯儲局今晚降息50基點

《經濟通通訊社17日專訊》利率市場投資者正在加大押注，預計聯儲局將在今年剩餘的三次政策會議上，至少實施一次直降50個基點的降息。最大膽的投資者，更是下重注預計聯儲局今晚就會降息50基點。



在芝商所的聯邦基金期貨市場上，根據研究員Ed Bolingbroke的發現，周一（15日）曲線前端的資金流動，出現了有史以來最大的聯邦基金期貨大宗交易。



該交易涉及10月的聯邦基金期貨合約，總計84000份，相當於每個基點的風險敞口高達350萬美元。



Bolingbroke指出，該大宗交易的價格和時機均符合買方特徵，鑑於當前掉期市場已充分消化25個基點降息預期，此舉可能暗示該神秘投資者，正對周三聯儲局決議直降50個基點的風險進行對沖。



芝加哥商品交易所周二也已確認，這是聯邦基金期貨有史以來最大的大宗交易。(rc)