17/09/2025 18:56

【施政迴響】中銀香港：施政報告支持傳統優勢與新興產業，助力香港提升長遠競爭力

《經濟通通訊社17日專訊》中銀香港(02388)副董事長兼總裁孫煜對行政長官今天發表的《施政報告》表示歡迎。《施政報告》提出多項舉措支持傳統優勢領域和新興產業，將有助推動香港經濟高質量發展。



孫煜表示，此次《施政報告》提出的一系列措施，涵蓋股票、債券、貨幣、黃金交易、資產及財富管理、金融科技，以及綠色可持續金融等範疇，將有助進一步完善市場生態，不僅能吸引更多資金來港，同時強化香港作為內地企業「走出去」的重要平台角色，進一步鞏固香港作為財資中心和區域總部的吸引力。



他認為，《施政報告》著力推動新興產業建設，為香港經濟注入動能。成立「北都發展委員會」兼簡化相關行政措施、制訂優惠政策吸引新興產業進駐，以及加大推動人工智能發展等多元化措施，將持續提升香港創新科技實力，並引領香港把握新一輪科技浪潮和產業變革所帶來的機遇。此外，延長「中小企融資擔保計劃」申請期兩年以及「還息不還本」安排一年等措施可增強中小企營商信心，支持商界升級轉型與拓展市場。



中銀香港表示，將一如既往全力支持《施政報告》的各項舉措，發揮自身金融市場專業優勢，持續提供優質和創新的金融服務，助力香港提升國際金融中心地位，服務本港經濟穩健發展。(bi)