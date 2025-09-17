26,908.39
+469.88
(+1.78%)
26,906
-6
(-0.02%)
低水2
9,596.77
+210.38
(+2.24%)
6,334.24
+256.58
(+4.22%)
3,602.84億
3,876.34
+14.47
(+0.375%)
4,551.02
+27.68
(+0.612%)
13,215.46
+151.49
(+1.160%)
2,589.16
+15.37
(+0.60%)
116,279.6900
-509.2700
(-0.436%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1983
歐元最佳客戶買入價
9.2322
英鎊最佳客戶買入價
10.6270
日圓最佳客戶買入價
5.3202
恒生指數
即時更新：17/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
3,217.69億
主板賣空
403.46億
(12.539%)
更新：17/09/2025 16:59
比特幣
資料由Binance提供
116,279.6900
-509.2700
(-0.436%)
17/09/2025 14:15
17/09/2025 09:06
05/09/2025 10:07
新聞及評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
116,279.69
-509.27
-0.436%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,493.2100
-8.0900
-0.180%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.8070
-0.0170
-2.063%
更新：17/09/2025 19:55
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
美國-建築許可(月率)
即將公佈
17/09/2025 20:30
前值
-2.80%
市場預測
0.60%
美國-新屋動工
即將公佈
17/09/2025 20:30
前值
1.43百萬
市場預測
1.37百萬
最新
