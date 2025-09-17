直播中 : hot talk 1點鐘 - 拆解施政報告🗣️恒指半日反彈逾370點！市場料美國減息在即 美股、美元點行？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 拆解施政報告🗣️恒指半日反彈逾370點！市場料美國減息在即 美股、美元點行？
26,856.04
+417.53
(+1.58%)
26,891
+427
(+1.61%)
高水35
9,574.21
+187.82
(+2.00%)
6,319.72
+242.06
(+3.98%)
2,362.63億
3,870.17
+8.30
(+0.215%)
4,542.71
+19.37
(+0.428%)
13,180.31
+116.34
(+0.891%)
2,587.91
+14.12
(+0.55%)
116,645.4300
-143.5300
(-0.123%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2024
歐元最佳客戶買入價
9.2404
英鎊最佳客戶買入價
10.6307
日圓最佳客戶買入價
5.3209
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,856.04
+417.53
(+1.58%)
期指
高水35
26,891
+427
(+1.61%)
國企指數
9,574.21
+187.82
(+2.00%)
科技指數
6,319.72
+242.06
(+3.98%)
大市成交
2,362.63億
股票
2,173.24億
(91.984%)
窩輪
75.30億
(3.187%)
牛熊證
114.09億
(4.829%)
即時更新：17/09/2025 13:39
可賣空股票總成交
1,639.86億
主板賣空
186.09億
(11.348%)
半日數據，更新：17/09/2025 12:40
上証指數
成交：7,723.50億
3,870.17
+8.30
(+0.215%)
滬深300
4,542.71
+19.37
(+0.428%)
深証成指
13,180.31
+116.34
(+0.891%)
MSCI中國A50
2,587.91
+14.12
(+0.55%)
比特幣
資料由Binance提供
116,645.4300
-143.5300
(-0.123%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.2024
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2404
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6307
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3209
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股09992 泡泡瑪特03690 美團－Ｗ00020 商湯－Ｗ00388 香港交易所
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06
貨幣攻略

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42
大國博弈

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6676
-0.0013
-0.193%
NZD 紐元/美元
0.5978
-0.0011
-0.175%
EUR 歐元/美元
1.1857
-0.0014
-0.119%
更新：17/09/2025 13:35
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,677.9500
-16.1800
-0.438%
XAG 白銀現貨
41.8889
-0.7314
-1.716%
更新：17/09/2025 13:35
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處