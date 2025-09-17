17/09/2025 12:09

【施政報告】李家超：推動機管局及金融機構在港拓展黃金倉儲，建立香港黃金中央清算系統

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》指出，已接納「推動黃金市場發展工作小組」的建議，由財庫局落實，包括：推動香港機場管理局（機管局）及金融機構在港拓展黃金倉儲，以三年超越2000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐。



另外，推動金商在港建立或擴建精煉廠，並與內地研究在內地進行來料加工，精煉黃金後出口至香港作交易及交割用途；建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務，並邀請上海黃金交易所參與，為未來與內地市場互聯互通做好預備。



未來亦會豐富黃金投資工具，協助發行人發行黃金基金，支持開發新產品，如代幣化黃金投資產品；支持業界成立黃金行業協會，建立與政府和監管機構的交流平台，加強推廣及吸引「一帶一路」客戶，強化人才培訓。



上海黃金交易所國際板在港設立了首家境外交割倉庫，並已推出在港交割的全新合約。政府會持續推進滬港黃金市場合作。(kl)