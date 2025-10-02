17/09/2025 12:30

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

百度與招商局集團2025年9月15日於深圳簽署AI戰略協議，港股股價最高飆16%至131.9港元，AI新業務季度收入首破100億人民幣。



事實要點：

▷ 港股股價最高漲16%至131.9港元（2023年10月新高）

▷ AI新業務Q2收入超100億人民幣（同比增34%）

▷ 蘿蔔快跑全球出行服務次數220萬（同比增148%）

▷ 文心模型ERNIE-4.5登HuggingFace文本榜第一

▷ 入選恒生可持續發展指數（2025年9月8日生效） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》百度(09888)繼日前傳出開始使用自研芯片來訓練人工智能(AI)模型後，最近又與招商局集團簽署戰略合作框架協議，共同拓展AI融合應用新場景，隔晚其ADS炒起，急升7.81%收報123.79美元，今早於港股更最多飆逾16%高見131.9元，於一眾科技股中領跑，並創2023年10月以來新高。其實，近期百度在AI發展方面好消息不斷，包括早前發布的文心大模型X1.1在多個評測中整體表現超越DeepSeek模型，其AI搜索引擎亦入選全球AI應用榜單前十。百度此前股價相對騰訊(00700)及阿里(09988)等一直較落後，或仍有上升空間，可否乘勢追入？*與招商局簽戰略合作框架協議，共拓AI融合應用新場景*百度周一（15日）與招商局集團在深圳簽署戰略合作框架協議。根據協議，雙方將圍繞大模型、雲端運算等前沿人工智能(AI)技術，在科創產業、交通物流、綜合金融、地產園區等領域開展合作，實現資源分享、優勢互補、互利共贏、共同發展。招商局集團董事長繆建民表示，人工智能是招商局集團下一步發展重點，希望通過簽署協議，在數智化方面及股權投資、金融、物流及物業管理與租賃等領域深化合作，尤其是加強雲計算、AI大模型及創新醫藥等方面合作。百度創始人李彥宏表示，未來期待雙方圍繞大模型應用、智能體(Agent)及數字人/數字員工等方向，從具體業務場景切入，共同打造可量化及可持續的產業智能化成果。*入選恒生可持續發展指數，新模型登頂全球HF模型榜*另外，香港恒生指數公司近日宣布百度入選恒生企業可持續發展指數系列成分股，已於2025年9月8日正式生效。據介紹，入選恒生ESG指數將為百度帶來直接資金利好，並為其長期估值提供有力支撐。近期MSCI對百度的ESG評級上調至AA。有分析師指，AI技術成為提升百度ESG評級的關鍵推動力，其在智能雲綠色算力建設、AI人才培養及技術普惠等方面的實質性貢獻獲得專業評估機構認可。近日百度在AI方面進展不斷，據HuggingFace官網數據，截至2025年9月11日，百度最新開源的文心思考模型ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking，在HuggingFace文本模型趨勢榜上排名第一，模型總榜排名第三。而百度文心大模型X1.1早前正式發布，在多個權威基準評測中，整體表現超越DeepSeek R1-0528，在部分任務上展現出領先優勢，同時在與國際頂尖模型GPT-5和Gemini 2.5 Pro相比，效果持平。*AI搜索入選全球AI應用榜單前十，大行予最高目標145.84美元*百度AI產品近日亦蟬聯多項全球榜單。在硅谷知名風投A16Z發布的全球AI應用榜單中，百度AI搜索成中國唯一進入全球前十的AI搜索引擎。在國內AI產品榜單TOP10中，百度網盤、百度文庫、文小言等3項產品上榜。納斯達克分析師早前上調百度目標價至133美元，花旗等機構給予百度最高目標價達145.84美元。高盛發表研報指，百度在全球無人駕駛商業化領域處於領先地位，最新AI模型文心一言X1.1展現出「顯著進步」，甚至超越了深度求索模型，給予「買入」評級。Arete Research分析師將百度評級從「出售」上調至「買入」，並予目標價143美元，稱百度的芯片業務潛力巨大，有望完全抵銷其在線廣告業務疲軟帶來的負面影響。而百度二季度業績顯示，AI新業務收入首次超100億元人民幣，同比增長34%；同期，蘿蔔快跑全球出行服務次數超220萬，同比增長148%，累計出行服務次數超1400萬，位居全球第一。近期發布的慧播星數字人則已產生近5億元人民幣營收。*熊麗萍：AI發展開始見到成績，若守穩120元可考慮追入*資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，百度之前業務發展較保守，其中無人駕駛發展先行，只是技術被追趕，所以股價表現一直麻麻，近期只因手機等可能會用其大模型，才炒過一輪，最新又與招商局集團在AI發展方面合作，此等消息都刺激其股價上升，亦反映集團在此方面發展真的開始慢慢見到成績。而在部署上，熊麗萍指，之前提到甚麼科技股上升都沒百度的份兒，其股價都是橫行，此次才追上來。事實上，即使由90元升至120元，相對升幅不算很大，若集團陸續有更多AI業務發展的動作，可以再留意，但今日裂口大幅上升未宜追入，對上述消息即時反應似乎過大，儘管之前很落後，也宜待其調整，看其是否真的能守穩120元才考慮。百度半日升15.9%收報131.2元，成交43.27億元。其他科技股也普遍上升，騰訊升2.17%報659元，阿里升5.02%報161.2元，美團(03690)升5.18%報105.5元，京東(09618)升5.69%報137.4元，快手(01024)升2.45%報77.4元，小米(01810)升1.24%報57.15元，網易(09999)升0.99%報246元，嗶哩嗶哩(09626)升1.98%報216.2元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉