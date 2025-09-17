17/09/2025 18:58

英倫銀行將於9月18日19:00（本港時間）公布利率決定，預測維持4%；美國同日20:30公布首次申領失業救濟人數料降至24萬，22:00領先指標跌幅擴至0.2%，日本央行議息至19日，歐洲央行多場活動舉行。



▷ 美國首次申領失業救濟人數預測24萬（前值26.3萬）

▷ 美國連續申領失業救濟人數預測195萬（前值193.9萬）

▷ 美國8月領先指標跌幅預測0.2%（前值0.1%）

▷ 英國官方利率預測維持4%（18日19:00公布）

▷ 澳洲8月失業率預測4.2%（18日09:30公布）

《經濟通通訊社17日專訊》英倫銀行公布議息結果，及美國公布領先指標等數據，料為周四（18日）市場焦點。*日本央行一連兩日議息，澳洲公布失業率*各國重要經濟活動方面，日本央行召開貨幣政策會議（至19日）。周四本港時間3:10pm，歐洲央行總裁拉加德在第一屆全球女性領導力峰會開幕全體會議透過視頻致辭。4:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加與斯坦福大學胡佛研究所聯合舉辦的第10屆歐洲央行年度研究會議的專題小組；同一時間，歐洲央行副總裁德金多斯參加MNI Connect的直播討論。5:45pm，歐洲央行執委施納貝爾在該央行第10屆研究會議上主持「下一場金融危機？」的小組討論。晚上7:00pm，英倫銀行公布利率決定和會議記錄。9:45pm，英倫銀行金融政策委員會外部委員Liz Oakes在跨市場運營韌性小組(CMORG)2025年會議發表主旨演講。數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布8月失業率，料維持於4.2%。7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由193.9萬升至195萬；首次申請失業救濟金人數料由26.3萬降至24萬。10:00pm，美國公布8月領先指標，跌幅料由0.1%擴大至0.2%。在本港，明日公布業績的公司有:奧克斯電氣(02580)等。(wa)