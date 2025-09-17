26,908.39
+469.88
(+1.78%)
26,912
+448
(+1.69%)
高水4
9,596.77
+210.38
(+2.24%)
6,334.24
+256.58
(+4.22%)
3,602.84億
3,876.34
+14.47
(+0.375%)
4,551.02
+27.68
(+0.612%)
13,215.46
+151.49
(+1.160%)
2,589.16
+15.37
(+0.60%)
116,778.3800
-10.5800
(-0.009%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1960
歐元最佳客戶買入價
9.2299
英鎊最佳客戶買入價
10.6262
日圓最佳客戶買入價
5.3158
