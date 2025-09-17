17/09/2025 16:09

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

團結香港基金於2025年9月17日建議香港政府引入代幣化股票及24小時交易機制，推動房地產代幣化，並提議將「跨境理財通」個人投資額度由300萬人民幣提高至800萬，以擴展金融市場互聯互通。



事實要點：

▷ 跨境理財通個人投資額度擬升至800萬人民幣（原300萬）

▷ 房地產代幣化需釐清產權轉讓、登記、抵押等法律流程

▷ 倡議港股延長至24小時交易以吸納跨時區投資者

▷ 土地註冊處全面數碼化以配合資產代幣化

▷ 建議推出AI及數碼技能再培訓計劃（由再培訓局主導） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》新一份《施政報告》提出要推動真實代幣化資產交易，例如用代幣化存款結算代幣化貨幣市場基金，以及開發代幣化黃金投資產品。團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉認為，現時正是關鍵時機加快不同資產的代幣化進程，政府可研究引入代幣化股票交易，延長港股交易時間，以吸納更多跨地域、跨時區投資者，最終達致24小時交易。他續稱，房地產市場是資產代幣化的另一重要應用場景，政府可釐清其在產權轉讓、登記、抵押、稅務等方面的法律地位和操作流程，並將現有土地註冊處全面數碼化。除了拓展代幣化產品種類，水志偉指出政府還可以完善相關的配套設施，如智能合約及設立「數字產權登記處」，釐清代幣化資產在轉讓、繼承等方面的操作流程。*應爭取推動「碳市通」*水志偉亦歡迎《施政報告》內提出持續深化兩地金融市場互聯互通的措施，包括推動港股人民幣交易櫃台納入「股票通」南向交易，以及落實在港推出離岸國債期貨。他認為，香港應向國家爭取推動「碳市通」，與內地碳市場互聯互通。另可考慮在「跨境理財通2.0」的基礎上，把個人投資者額度由人民幣300萬元進一步提高至800萬元，並擴展合資格基金範圍至所有風險級別（R1至R5級）。*倡推出AI及數碼技能再培訓計劃*團結香港基金副研究總監、教育與青年研究主管郭凱傑建議，政府可借助再培訓局改革，針對不同行業人士及企業推出AI及數碼技能再培訓計劃，鼓勵全民終身學習，確保香港在全球競爭中保持優勢。(rh)