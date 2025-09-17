17/09/2025 12:44

滙豐:促成騰訊(00700)發行90億人民幣債券

《經濟通通訊社17日專訊》滙豐表示，騰訊(00700)發行總額90億元人民幣的債券，滙豐在交易中擔任聯席全球協調行及聯席簿記行。



滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，騰訊發行離岸人民幣債券，時機與中國離岸點心債市場近期的蓬勃發展互相契合。隨著科技公司在人工智能領域持續突破，點心債市場提供了具吸引力的融資平台。本次交易吸引優質投資者踴躍參與，銷售開始即保持強勁勢頭。



他續指，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，是點心債交易成功的關鍵，而騰訊成功發行30年期債券，充分展現人民幣債券市場的發展。該行全力支持香港發揮主導角色，年初至今已促成多筆具市場標誌意義的交易，不單印證滙豐在國際債務資本市場的領導地位，同時展現該行的環球固定收益業務在香港這個主力市場的深厚實力。(bn)