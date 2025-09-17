26,650.13
+211.62
(+0.80%)
26,670
+206
(+0.78%)
高水20
9,490.14
+103.75
(+1.11%)
6,209.41
+131.75
(+2.17%)
1,166.81億
3,855.75
-6.12
(-0.158%)
4,512.92
-10.42
(-0.230%)
13,037.02
-26.95
(-0.206%)
2,559.39
-14.40
(-0.56%)
116,802.5900
+13.6300
(0.012%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2033
歐元最佳客戶買入價
9.2412
英鎊最佳客戶買入價
10.6330
日圓最佳客戶買入價
5.3199
恒生指數
26,650.13
+211.62
(+0.80%)
期指
高水20
26,670
+206
(+0.78%)
國企指數
9,490.14
+103.75
(+1.11%)
科技指數
6,209.41
+131.75
(+2.17%)
大市成交
1,166.81億
股票
1,037.49億
(88.917%)
窩輪
48.12億
(4.124%)
牛熊證
81.19億
(6.958%)
17/09/2025 10:36
可賣空股票總成交
2,500.34億
主板賣空
318.86億
(12.753%)
16/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,842.04億
3,855.75
-6.12
(-0.158%)
滬深300
4,512.92
-10.42
(-0.230%)
深証成指
13,037.02
-26.95
(-0.206%)
MSCI中國A50
2,559.39
-14.40
(-0.56%)
比特幣
資料由Binance提供
116,802.5900
+13.6300
(0.012%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.2033
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2412
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6330
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3199
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
英國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
17/09/2025 14:00
前值
0.10%
市場預測
0.30%
英國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
17/09/2025 14:00
前值
3.80%
市場預測
3.80%
