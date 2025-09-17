17/09/2025 09:41

花旗財富2025年報告顯示，83%亞太區家族辦公室預期今年投資組合回報超5%，76%業務遍及全球，39%因美國關稅調整策略，調查涵蓋45國346受訪者（29%亞太區）。



《經濟通通訊社17日專訊》花旗財富發布《2025年全球家族辦公室調查報告》提及，有受訪者指出貿易糾紛及美中關係是他們在投資策略方面最主要考量的因素。當中，大多數(83%)亞太區家族辦公室預期今年投資組合回報將超過5%。*花旗財富：亞太區家辦對關稅反應更積極*報告指出，相比全球其他地區，亞太區家族辦公室對關稅的反應更為積極，並率先將資金配置於具防禦性的資產類別、地區和行業。另外，亞太區的家族辦公室是所有地區中國際化程度最高之一，當中76%的受訪者業務遍及全球。花旗財富全球家族辦公室亞太區主管韋敬謙表示，觀察到客戶採取積極進取且堅定的投資策略，尤其是在公募股權配置方面。同時他們亦致力培育下一代財富管理人，並擁抱國際視野，亞太區無疑正在引領財富管理發展的步伐。*家辦資產配置大致穩定，對未來12個月投資組合回報樂觀*報告亦指，由於貿易政策仍未明朗，家族辦公室的資產配置大致保持穩定，調整步伐較去年減少。在選擇調整其資產配置的家族辦公室中，看漲的投資策略佔主導地位。其中，私募股權的活動最為活躍。家族辦公室對未來12個月的投資組合回報亦表示樂觀，儘管對於哪些資產類別會推動表現仍缺乏共識。這樂觀展望或許受惠於美國潛在的放鬆管制、利率下調以及人工智能發展。至於美國宣布關稅措施後，家族辦公室迅速作出精準的策略調整，以強化其投資組合的韌性。其中39%的家族辦公室採取主動管理，並轉向防禦性資產類別、地區及對沖策略。另外，全球貿易爭端成為家族辦公室的首要關注範疇，其次是美中關係和通脹回升。地緣政治局勢以及政府吸引資金的措施，正引起家族辦公室對資產配置地點的關注，並推動其對管轄區進行重新評估。報告的調查結果來自一項年度調查，一共有來自45個國家、346名家族辦公室受訪者參與，其中29%來自亞太區。是次調查於今年6和7月進行，反映家族辦公室自今年初美國宣布關稅措施以來的預期和策略變化，並突顯亞太區家族辦公室在國際化和下一代財富教育方面扮演著積極的領導角色。(jl)