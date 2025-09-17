17/09/2025 11:32
《港元利率》一個月拆息報3.21厘，三個月拆息報3.3厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報3.21107厘，跌0.643基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.29756厘，跌4.554基點。
隔夜息報2.90917厘，升2.655基點；一周拆息升1.631基點，報2.98762厘，兩周則升11.25基點，報3.20571厘。長息方面，六個月拆息跌1.565基點，報3.32816厘，一年期則升0.238基點，報3.33125厘。
港元匯價今日在7.7815-7.7778之間上落，最新報7.7790。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.90917厘，升2.655基點；一周拆息升1.631基點，報2.98762厘，兩周則升11.25基點，報3.20571厘。長息方面，六個月拆息跌1.565基點，報3.32816厘，一年期則升0.238基點，報3.33125厘。
港元匯價今日在7.7815-7.7778之間上落，最新報7.7790。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.90917
|+2.655
|一周
|2.98762
|+1.631
|兩周
|3.20571
|+11.25
|一個月
|3.21107
|-0.643
|兩個月
|3.2556
|-3.327
|三個月
|3.29756
|-4.554
|六個月
|3.32816
|-1.565
|一年
|3.33125
|+0.238
資料來源：香港銀行公會