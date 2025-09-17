17/09/2025 18:41

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

日本央行將於2025年9月18-19日議息會議維持政策利率0.5%不變，安聯預測明年1月前仍可能加息。日本經濟連續五季擴張，通脹達標，但實質工資7月才首現正增長，政局因首相辭職及自民黨選舉增添變數。



《環富通基金頻道17日專訊》本周四起一連兩日（18-19日），日本央行舉行議息會議，對此安聯環球投資全球多元資產首席投資總監Gregor Hirt發表評論，認為日央將維持現行利率政策不變，但對下一輪加息推動因素的評論將是關鍵。重點如下：- 預期日本央行將在9月會議上將維持政策利率於0.5%不變，同時保持其加息傾向。- 日本央行行長植田和男於上次會議中的語調偏鴿。儘管此後公布的經濟數據為加息提供了條件，但尚未構成迫切需求，若本次會議採取行動，將令市場感到意外。- 與美國達成的貿易協議消除了部分不確定性，惟其實質經濟影響尚在初步顯現。同時，首相石破茂辭職及自民黨領導層選舉亦為政局增添變數。- 在經濟未出現明顯惡化的情況下，日本央行於明年1月前仍有可能再一次加息。關鍵在於植田和男會否在本次聲明中就加息時機或某些關鍵經濟驅動因素的趨勢提供更多信息。儘管如此，預期其不太可能就10月加息提供具體指引，因此本次會議的政策訊號或與上次相近。日本央行預期將在即將舉行的政策會議上維持政策利率不變，延續其加息傾向，但暫時將按兵不動。現階段的經濟數據尚未對其構成立即行動的壓力。日本經濟在過去五個季度持續擴張，展現出相當的韌性；同時，通脹率亦維持在央行目標水平或以上。然而，儘管名義工資增長強勁，實質工資表現疲弱，連續六個月下滑後，直至今年7月才出現首次正增長。日本央行或傾向觀察實質收入是否能持續回升，以進一步鞏固本地經濟動力，並推動薪資與物價之間的良性循環。關稅問題仍為政策考量之一。雖然與美國達成的貿易協議有助於降低了不明朗因素，但其經濟影響仍未完全顯現。初步跡象顯示，日本汽車產業正承擔大部分關稅成本，對企業盈利構成壓力，亦可能抑制工資增長。隨著部分企業最快將於12月開始針對明年工資調整作出初步表態，市場預期日本央行可能會等到12月或明年1月後，才重新評估進一步加息時機。近期市場傳出消息稱，日本央行可能考慮於年內加息，令行長植田和男在即將舉行的記者會上的發言成為焦點。市場將密切關注他是否釋出任何政策意向，或就加息時間表提供更明確的指引。另一項推動央行維持觀望立場的因素，是自由民主黨領導層選舉所帶來的政治不確定性。目前選舉結果難以預測，新任首相也可能會呼籲提前選舉，進一步增加政局波動。儘管經濟政策不太可能發生根本性變化，但日本央行或仍傾向在政策上保持謹慎，等待更多明朗訊號後再行決策。因此，該行不預期植田和男會在本次會議上對10月加息作出明確或強烈的政策指引。在上述環境下，該行的資產配置如下：- 該行對日本股票維持適度正面的看法。全球增長保持穩健，企業盈利表現尚算不俗。此外，市場動力近期已顯著恢復。- 該行仍維持減持日本政府債券的立場。財政立場可能較為寬鬆的新任首相當選的可能性上升，為債市帶來下行風險。在日本央行政策立場進一步明朗前，市場買盤預計仍將偏向觀望。- 該行對日圓持中性立場。自民黨領導層選舉結果亦可能對日圓匯率產生負面影響。另一方面，美國多次減息預期已大致被市場消化，而日本央行短期內料將維持利率不變，短期內缺乏推動日圓走強的催化劑。不過，鑑於日圓目前被嚴重低估，加上潛在的去美元化趨勢，該行最終可能會考慮重新建立長倉。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。