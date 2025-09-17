17/09/2025 11:01

【議息前瞻】普徠仕：日本政治不明朗，料日央行本周維持利率不變

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽預期，日本央行在本周的會議上將維持利率不變，因為目前日本國內政治的不明朗因素很可能令央行暫緩政策行動。雖然10月份仍有機會加息，但這將取決於自民黨黨魁選舉的結果。若高市早苗勝出，由於市場預期較寬鬆的財政政策，可能導致孳息率曲線趨陡，這也會令市場感到意外，因市場目前押注小泉進次郎獲勝。



*短期密切關注自民黨黨魁選舉及美儲局議息結果*



日圓在短期內可能會維持區間徘徊。另外，自今年4月，日圓與美國利率之間的兩年相關性出現脫勾，意味著較一般情況，兩者走勢出現不同步。但當前脫勾程度減少，表明日圓與美國利率再次趨向同步。



短期內，密切關注的主要因素包括：自民黨黨魁選舉結果，以及聯儲局在9月會議上是否會選擇減息50個基點，這將超出普徠仕認為聯儲局將減息25個基點的預期。(wa)