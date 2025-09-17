直播中 : hot talk 1點鐘 - 2025年施政報告
直播中 : hot talk 1點鐘 - 2025年施政報告
26,812.19
+373.68
(+1.41%)
26,844
+380
(+1.44%)
高水32
9,553.73
+167.34
(+1.78%)
6,290.09
+212.43
(+3.50%)
1,923.55億
3,877.55
+15.68
(+0.406%)
4,550.58
+27.24
(+0.602%)
13,197.01
+133.04
(+1.018%)
2,590.04
+16.25
(+0.63%)
116,431.0100
-357.9500
(-0.306%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2060
歐元最佳客戶買入價
9.2423
英鎊最佳客戶買入價
10.6332
日圓最佳客戶買入價
5.3209
09
九月
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
展覽 文化藝術
推介度：
09/09/2025 - 26/10/2025
展覽 文化藝術
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
推介度：
09/09/2025 - 26/10/2025
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
