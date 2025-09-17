17/09/2025 18:51

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci預期FOMC將於2025年9月會議減息25基點，經濟預測概要料下調失業率並上調經濟增長，會議可能出現支持50基點減息與維持利率不變的異議票。



事實要點：

▷ 8月個人消費支出物價指數按月升0.2%、按年升2.9%（低於預期0.3%）

▷ 預期FOMC本周會議減息25基點（普徠仕首席經濟學家預測）

▷ 會議可能出現支持50基點減息與維持利率不變的異議票

▷ 經濟預測概要料下調失業率、上調經濟增長預期

▷ 工作小組將匯報休斯頓地區失業申請數據集中下降情況

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci預期FOMC將在本周會議減息25個基點。最新的經濟預測概要(summary of economic projections)料會顯示今年年底的失業率預期輕微下調，而經濟增長預期則將上調。這次會議料將成為近期分歧最大的議息會議之一，預料將出現不同方向的異議票－－部分委員或支持更進取的50基點減幅，同時亦可能有委員傾向維持利率不變。*住屋通脹放緩趨勢或已見底，通脹重新加速風險不容忽視*8月通脹數據顯示，關稅對消費物價的影響仍然持續但屬溫和。另外，租金或業主等值租金升幅較預期高，主要集中在美國南部二線城市，令市場分析認為住屋通脹將於下月回落。但由於在較少的城市，單戶住宅租賃比例較高，而這正是房屋供應最緊張的領域。總括而言，最新數據顯示住屋通脹放緩的趨勢或已見底，而且通脹重新加速的風險不容忽視。就通脹指標而言，當各項通脹數據（包括消費物價指數、生產者物價指數、進口物價）轉換為個人消費支出物價指數時，8月份的升幅相對溫和，按月升0.2%，按年升2.9%，較消費物價指數數據公布前預期的0.3%為低。主要原因包括：1）住屋項目在個人消費支出物價指數的權重較輕；2）個人消費支出物價指數中，航空票價表現較消費物價指數疲弱；3）部分減價商品在個人消費支出物價指數的佔比較大。預期工作小組將向FOMC匯報休斯頓地區的失業申請數據集中下降情況，這或有助緩解對勞工市場降溫的憂慮。會議亦將深入討論就業收支平衡率下調的問題。另外，個人消費支出物價指數（聯儲局官方目標）較消費物價指數溫和的走勢亦將成為討論重點。綜合以上因素，市場普遍認為9月減息已成定局，惟減息幅度（25或50基點）及異議票的情況仍存在變數。(wa)