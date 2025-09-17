17/09/2025 19:18

老虎證券指出2025年9月FOMC會議減息25基點已被市場消化，焦點轉向未來路徑，預計點陣圖顯示今年累計減息三次，2026年底利率回落至2.5%，鮑威爾將重申數據依賴原則。



《環富通基金頻道17日專訊》老虎證券（香港）資產管理首席投資官陳慶煒就本周聯邦公開市場委員會(FOMC)會議減息25個基點基本已被市場完全消化，真正的焦點是「未來還會減多少、減多快」。基於主席鮑威爾在全球央行年會上的講話基調，預計本次會議將釋放偏向「鴿派」的訊號，但其措辭仍將極度謹慎。*料點陣圖預測今年減息三次，明年回歸中性利率*聯儲局的政策重心應已轉向更為關注已顯現疲態的就業市場。鮑威爾在8月底的講話中，已暗示更傾向於將關稅帶來的通脹壓力視為「暫時性」衝擊。基於此，預計最新的「點陣圖」中位數將傳達以下關鍵信息，包括確認今年的減息路徑：大概率顯示，到今年底將累計完成三次減息（包括本次）。另將明確明年的政策方向，預示到2026年底，聯邦基金利率將回落至2.5%附近的中性利率水平。*料鮑威爾重申「數據依賴」基調，堅守聯儲局獨立性*鮑威爾在記者會上的表態將是本次會議的另一大看點。預期他會重申「數據依賴」基調：他將繼續保持政策的靈活性，強調後續的每一步行動都將依據最新的經濟數據，避免對未來的減息路徑做出過早承諾。而在他明年5月卸任前，維護聯儲局的獨立性將是其首要任務之一。他會極力避免被視為屈服於政治壓力或對短期經濟數據的波動做出過度反應。全球投資者將仔細聆聽他對當前就業市場明顯走弱的評價，以及他對關稅通脹影響的定性是否改變。這將是驗證上述判斷的關鍵。*若出乎意料大幅減息，美股波動將加劇惟利好港股*基於上述分析，對不同情景下的資產表現做出如下推演。基準情景（減息25基點）：此為「sell the news」的典型劇本。由於市場已充分預期，美元指數有望在利淡出盡後出現短期止跌回穩。美股和港股市場在經歷了前期的上漲後，短期可能出現一定程度的獲利回吐壓力。超預期情景（減息50基點）：若聯儲局出乎意料地大幅減息，將被視為對經濟前景極度擔憂的訊號。美元指數可能加速下跌。美股市場波動性將急劇放大，未必完全是利好。對港股市場而言，流動性預期將進一步改善，構成更直接的利好刺激。*美股看好AI硬件與基礎設施板塊，港股關注雲計算及AI應用龍頭*不論聯儲局的短期決策如何，這不會改變優質資產的長期投資邏輯。在當前宏觀背景下，將繼續關注以下領域。美股方面，持續看好AI硬件與基礎設施板塊，這些公司的盈利確定性仍在進一步提升，是穿越經濟周期的核心資產。港股方面，在科技板塊中，重點關注雲計算及AI應用相關的龍頭企業，其商業模式和增長潛力受宏觀利率環境的短期影響有限，長期價值不變。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。