17/09/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升14點子，兩連升報7.1013，創逾一周高
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1013，較上個交易日升14點子，兩連升，創9月9日以來逾一周新高，較市場預測偏強不到10點，上個交易日報7.1027。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1013
|-14.00
|1歐元/人民幣
|8.4249
|+678.00
|100日圓/人民幣
|4.8510
|+299.00
|1港元/人民幣
|0.9128
|-2.20
|1英鎊/人民幣
|9.6924
|+281.00
|1澳元/人民幣
|4.7470
|+74.00
|1紐元/人民幣
|4.2521
|+117.00
|1新加坡/人民幣
|5.5660
|+152.00
|1瑞郎/人民幣
|9.0327
|+916.00
|1加元/人民幣
|5.1671
|+90.00
|1人民幣/林吉特
|0.5908
|-1.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7061
|+564.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4425
|-9.00
|1人民幣/韓元
|194.2300
|-59.00