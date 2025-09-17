26,648.65
+210.14
(+0.79%)
26,675
+211
(+0.80%)
高水26
9,490.92
+104.53
(+1.11%)
6,209.03
+131.37
(+2.16%)
1,168.40億
3,856.02
-5.85
(-0.151%)
4,513.40
-9.94
(-0.220%)
13,040.28
-23.69
(-0.181%)
2,560.20
-13.59
(-0.53%)
116,788.1800
-0.7800
(-0.001%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2033
歐元最佳客戶買入價
9.2412
英鎊最佳客戶買入價
10.6330
日圓最佳客戶買入價
5.3199
