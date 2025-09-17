17/09/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣即期開市升63點子報7.11，離岸人民幣曾破7.10關

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1013，較上個交易日升14點子，兩連升，創9月9日以來逾一周新高，較市場預測偏強不到10點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開63點子，報7.1100，上個交易日即期匯率收盤報7.1163。



離岸人民幣兌美元一度升破7.10關口，最高升至7.0995，為去年11月以來首次。從隔夜美元表現和今日中間價水平看，監管層有意緩和人民幣升勢，離岸人民幣兌美元在中間價公布後小幅回落。



市場人士稱，人行信號偏維穩，人民幣即期預計升勢會受阻。美聯儲降息落地後，也不排除階段反彈的可能，從這個角度看，緩一緩再跌也合情合理。



韓國外交部長官趙顯周三表示，他將在訪問北京期間，討論中國國家主席習近平出席10月底由韓國主辦的亞太經合組織(APEC)論壇峰會事宜。



中信證券認為，中美元首會晤形式可能取決於中美進一步談判成果的廣度與深度，後續一個月可將雙方前期對接與成果視為關鍵信號，若最終確定會晤形式為特朗普對華國事訪問，可能進一步好於市場預期。(jq)

