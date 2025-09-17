17/09/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收升107點子，兩連升報7.1056，創逾十個月高

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1056，較上個交易日4時30分收盤價升107點子，兩連升，創2024年11月4日以來逾十個月高，全日在7.1062至7.1116之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升3點子，報7.1033。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1013，較上個交易日升14點子，兩連升，創9月9日以來逾一周新高，較市場預測偏強不到10點。



交易員表示，中間價信號顯示人行仍不希望人民幣過快升值，美聯儲降息落地後美元短期可能探底反彈，在關鍵風險釋放前，人民幣料仍有進一步反彈空間。隨著中美緊張關係緩和疊加美聯儲進入降息周期，外部環境轉好有利於人民幣平穩升值。



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，市場對年底前美聯儲還可能有進一步較大幅度降息的預期升溫，帶動美元顯著下行，這給包括人民幣在內的非美貨幣帶來較強的被動升值動能。「短期內人民幣還會處於偏強運行狀態，接下來要重點關注降息落地後的美元走勢。」(jq)