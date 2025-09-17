17/09/2025 16:46
【聚焦數據】內地首8月財政收入增幅擴至0.3%，稅收轉增0.02%
核心摘要：
中國財政部2025年9月17日公布，1-8月全國一般公共預算收入14.8萬億元，同比增0.3%，稅收收入由降轉增0.02%，證券交易印花稅同比增幅擴至81.7%。
事實要點：
▷ 證券交易印花稅1187億元（同比增81.7%，增幅擴19.2%）
▷ 中央預算收入64268億元（同比降1.7%），地方收入83930億元（增1.8%）
▷ 稅收收入121085億元（1-7月降0.3%，1-8月轉增0.02%）
▷ 房產稅3307億元（同比增11.5%，增幅擴0.3%）
▷ 非稅收入27113億元（同比增1.5%，增幅縮0.5%）
分中央和地方看，中央一般公共預算收入64268億元，同比下降1.7%；地方一般公共預算本級收入83930億元，同比增長1.8%。
*國內消費稅增幅收窄，證券交易印花稅增幅大幅擴至近82%*
主要稅收收入中，國內增值稅47389億元，同比增長3.2%。國內消費稅11523億元，同比增長2%，增幅較1-7月收窄0.1個百分點。企業所得稅31477億元，同比增長0.3%，1-7月為下降0.4%。個人所得稅10547億元，同比增長8.9%。
進口貨物增值稅、消費稅11770億元，同比下降6.7%，降幅較1-7月擴大0.6個百分點。關稅1527億元，同比下降6.5%。出口退稅15766億元，同比增長9%。
車輛購置稅1334億元，同比下降17.7%。印花稅2844億元，同比增長27.4%，其中證券交易印花稅1187億元，同比增長81.7%，增幅較1-7月大幅擴大19.2個百分點。房產稅3307億元，同比增長11.5%，增幅較1-7月擴大0.3個百分點。(sl)