17/09/2025 16:46
【聚焦數據】內地首8月財政支出增幅收窄至3.1%，社保和就業支出增一成
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
核心摘要：
中國2025年1-8月全國一般公共預算支出17.93萬億元，同比增3.1%，其中社會保障和就業支出增10%至3.07萬億元，政府性基金支出增30%至6.26萬億元。
▷ 1-8月社保和就業支出3.07萬億元（同比增10%）
▷ 政府性基金預算支出6.26萬億元（同比增30%）
▷ 國有土地使用權出讓收入1.93萬億元（同比降4.7%）
▷ 中央基金預算支出7609億元（同比增3.1倍）
▷ 地方公共預算支出15.28萬億元（同比增2.3%）
主要支出科目中，社會保障和就業支出增幅最強勁，同比增10%，較1-7月擴大0.2個百分點，規模為30723億元。節能環保支出3315億元，同比增長6.6%，增幅較1-7月擴大2.3個百分點。債務付息支出8715億元，同比增長5.9%，增幅較1-7月收窄0.5個百分點。
教育支出27078億元，同比增長5.6%。科學技術支出5874億元，同比增長3.1%。文化旅遊體育與傳媒支出2272億元，同比增長4.3%。衛生健康支出13717億元，同比增長5.1%。農林水支出13589億元，同比下降9.4%。
*首8月國有土地使用權出讓收入降4.7%*
另外，1-8月，全國政府性基金預算收入26449億元，同比下降1.4%，降幅較1-7月擴大0.7個百分點。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2933億元，同比增長0.6%；地方政府性基金預算本級收入23516億元，同比下降1.6%，其中，國有土地使用權出讓收入19263億元，同比下降4.7%，降幅較1-7月擴大0.1個百分點。
1-8月，全國政府性基金預算支出62602億元，同比增長30%，增幅較1-7月收窄1.7個百分點。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出7609億元，同比增長3.1倍；地方政府性基金預算支出54993億元，同比增長18.8%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出26732億元，同比下降4.1%，降幅較1-7月收窄2個百分點。(sl)