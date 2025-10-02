17/09/2025 17:31

中國網信辦2025年9月要求字節跳動、阿里巴巴等科技公司停止採購英偉達AI芯片並終止現有訂單，涉及RTX Pro 6000D型號，同時召集華為、寒武紀評估國產芯片性能。



▷ 網信辦要求字節跳動、阿里停止採購英偉達AI芯片並終止現有訂單（含RTX Pro 6000D）

▷ 阿里自研PPU芯片顯存96GB、帶寬700GB/s、功耗400W，接近英偉達H20

▷ 英偉達RTX6000D未獲中國大型科技公司訂單，企業等待H20及B30A審批

▷ 網信辦召集華為、寒武紀、百度、阿里評估國產芯片與英偉達對比

▷ 楊建文要求頭部企業攻關自主可控安全芯片技術（2025網絡安全周）

《經濟通通訊社17日專訊》據英國《金融時報》引述三位知情人士報道，中國互聯網監管 機構已要求國內最大的幾家科技公司停止購買英偉達的所有人工智能芯片，並終止現有訂單。報道指，中國國家互聯網信息辦公室本周通知字節跳動和阿里巴巴(09988)等公司終止對RTX Pro 6000D的測試和訂單。幾家公司此前表示將訂購RTX Pro 6000D，並已開始與英偉達的伺服器供應商進行測試和驗證工作；在收到國家互聯網信息辦公室的通知後，有關公司已通知這些供應商停止相關工作。*監管召集華為、寒武紀等，了解國產芯片與英偉達供華芯片對比*報道又指，中國監管機構最近召集了華為和寒武紀(滬:688256)等國內芯片製造商以及百度和阿里巴巴，要求他們報告其產品與英偉達供應中國的芯片相比如何。報道稱，阿里巴巴、字節跳動、國家網信辦和英偉達均未立即回應置評請求。*官媒指阿里AI芯片參數與英偉達H20相近*阿里巴巴自研AI芯片平頭哥PPU昨晚亮相央視《新聞聯播》。報道中拍攝到的參數表格顯示，平頭哥PPU採用HBM2e顯存，顯存容量多達96GB，片間帶寬為700GB/s，功耗為400W，多項配置規格超過英偉達此前專供中國市場的A800、接近H20。另外，《路透》昨曾引述知情人士指，英偉達最新專供中國市場AI芯片RTX 6000D不受青睞，中國一些大型科技公司並未下訂單。不過消息提到，阿里、騰訊(00700)和字節等正等待其H20芯片的訂單獲得處理，甚至希望英偉達的B30A（一款比H20功能強大得多的芯片）能夠獲得美國政府的銷售許可。與此同時，中央網信辦副主任、國家網信辦副主任楊建文15日主持2025年國家網絡安全宣傳周網絡安全企業家座談會時指出，頭部企業需扛起「卡脖子」技術攻關責任，加速研發自主可控安全芯片以突破壟斷。(sl)