17/09/2025 15:09

【ＡＩ】飛豬AI「問一問」推新功能，對文物、景點等拍照即獲語音講解

《經濟通通訊社17日專訊》據《新浪科技》報道，飛豬AI「問一問」推出拍照講解功能，當用戶置身博物館、歷史古跡、地標建築、典型景觀等景點時，使用飛豬AI「問一問」對著展品、景點、建築拍照，即可享專業級的隨身語音講解服務。目前該功能已對部分用戶開放，近期將全量上線。



據介紹，與常見的圖片搜索應用或通用AI產品的拍照識圖不同，飛豬AI「問一問」擁有大量的文博及旅遊景點知識的垂類數據集，能識別並生動講解單件文物甚至是古建上的細微組件，在講解方式上學習了資深導遊、講解員的思路和風格，確保AI的表現準確、高效、有溫度。



飛豬AI「問一問」首期已學習了676個熱門景點和博物館的歷史、文物、建築等專業知識。同時，一些海內外知名景區、文化博覽機構等正與飛豬合作，針對當地的知識數據，對AI進行專門訓練。(sl)