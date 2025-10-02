17/09/2025 14:48

【ＡＩ】阿里自研AI芯片「亮相」央視新聞聯播，部分參數與英偉達H20相近

《經濟通通訊社17日專訊》阿里巴巴自研AI芯片昨晚亮相央視《新聞聯播》。該段報道主題為中國聯通三江源綠電智算中心項目建設成效，其中國產算力部分涉及阿里平頭哥（萬卡）、沐曦股份、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技、摩爾線程等多個國產AI芯片品牌的已簽約或擬簽約情況，鏡頭還給了平頭哥PPU、英偉達A800、英偉達H20、華為昇騰910B、壁仞104P的算力卡重要參數對比表格一個大特寫。



從相關表格可見，平頭哥PPU採用HBM2e顯存，顯存容量多達96GB，片間帶寬為700GB/s，功耗為400W，多項配置規格超過A800、接近H20。



這是平頭哥自研AI芯片少見的公開披露。此前有內媒報道指，阿里正在研發一款新的AI芯片，意在填補英偉達在中國市場的空白。該款芯片由國內廠商代工，並與英偉達的架構兼容，目前已進入測試階段，主要面向更廣泛的AI推理任務。(sl)