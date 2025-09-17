17/09/2025 11:37

《投資智慧》美國聯儲局將於本周舉行備受市場關注的議息會議，市場普遍預期將啟動減息周期。根據CME FedWatch工具顯示，減息0.25厘的機率高達96%，而市場更預期今年將有三次減息，至年底合共降息0.75厘的機率達73.8%。若預期成真，聯邦基金利率將降至3.5厘至3.75厘之間。然而，比起減息本身，市場更關注的是會後聲明傳達的政策訊號。關鍵在於美聯儲局是將此次減息視為一個新周期的開始，還是僅作為單次調整並需要進一步觀察經濟數據。這兩種政策立場將對市場產生截然不同的影響。若美聯儲局明確釋放減息周期啟動的訊號，將對股市產生積極推動作用。寬鬆的貨幣政策環境通常有利於風險資產表現，特別是對利率敏感的科技股和成長股。目前美股三大指數已屢創新高，標普500指數盤中首次突破6600點，納指更連續五個交易日創收市新高，這些表現某種程度上已反映了市場對減息的預期。反之，若美聯儲局採取謹慎態度，強調需要更多時間觀察經濟數據，可能引發市場調整。當前估值水平已計入較為樂觀的減息預期，任何不如預期鴿派的言論都可能導致獲利回吐。特別是科技股為主的納指和大型股主導的標普500指數，對貨幣政策變動更為敏感。投資者應密切關注美聯儲局對通脹預期、就業市場狀況和經濟增長前景的評估。這些因素將影響未來貨幣政策的走向。此外，點陣圖和經濟預測摘要也將提供重要線索，幫助市場判斷這是否是一個持續寬鬆周期的開始。總體而言，雖然減息本身幾乎已成定局，但真正的市場影響將取決於美聯儲局的溝通策略和政策前瞻指引。在當前市場估值高企的環境下，投資者應保持謹慎，避免過度追逐短期市場波動，而是聚焦於長期投資價值和資產配置的合理性。無論結果如何，本次議息會議都將為今年餘下時間的市場走向定下基調，投資者需造好應對不同情景的準備，保持投資組合的靈活性和抗風險能力。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。