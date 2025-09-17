17/09/2025 08:38

【美國議息】美國國債在聯儲局利率決策出爐前上漲

《經濟通通訊社17日專訊》在聯儲會公布利率決策前夕，美債周二（16日）普遍維持漲幅。20年期國債標售穩健，中標孳息率低於投標截止時發行前交易水平。SOFR期貨方面，連續第二個交易日出現對孳息率曲線趨陡押注強勁需求。



紐約時間下午3點過後不久，美國國債孳息率全線走低3個基點至1.5個基點，呈現溫和的牛市趨陡勢頭；尾盤10年期國債孳息率約為4.025%，接近日間低點，跑贏德國和英國國債。



20年期國債中標孳息率較投標截止時發行前交易水平低0.2個基點；一級交易商獲配7.6%，為歷史最低水平之一；間接投標人獲配比例升至64.6%，直接投標人獲配27.9%。投標倍數2.74倍，過去六次新發行債券的平均倍數為2.69倍；長債在此次標售之後普遍維持上漲。(rc)