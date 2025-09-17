17/09/2025 09:52

【關稅戰】美國和印度重啟貿易談判，雙方稱會談積極

《經濟通通訊社17日專訊》美國和印度表示，雙方貿易談判代表周二（16日）在新德里舉行了積極的會談。



在為期一天的會談之後，印度政府在聲明中表示，兩國同意加緊努力達成貿易協議。聲明稱，本次討論「積極且著眼未來，涵蓋了貿易協議的各個方面」。



美國駐新德里大使館則在聲明中表示，美國助理貿易代表Brendan Lynch與印度首席談判代表Rajesh Agrawal舉行了「積極會晤」，討論了雙邊貿易談判的未來步驟。



在特朗普對印度徵收全亞洲最高關稅、以懲罰其貿易壁壘和購買俄羅斯石油之後，兩國正在尋求化解分歧。本周，另一支由美國國防官員和波音公司高管組成的團隊，將抵達印度，就價值約40億美元的海軍偵察機出售事宜進行談判。(rc)