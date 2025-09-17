26,636.32
+197.81
(+0.75%)
26,665
+201
(+0.76%)
高水29
9,485.83
+99.44
(+1.06%)
6,206.12
+128.46
(+2.11%)
1,173.71億
3,856.62
-5.25
(-0.136%)
4,514.66
-8.68
(-0.192%)
13,048.37
-15.60
(-0.119%)
2,560.44
-13.35
(-0.52%)
116,802.5900
+13.6300
(0.012%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2033
歐元最佳客戶買入價
9.2412
英鎊最佳客戶買入價
10.6330
日圓最佳客戶買入價
5.3199
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,636.32
+197.81
(+0.75%)
期指
高水29
26,665
+201
(+0.76%)
國企指數
9,485.83
+99.44
(+1.06%)
科技指數
6,206.12
+128.46
(+2.11%)
大市成交
1,173.71億
股票
1,044.39億
(88.982%)
窩輪
48.12億
(4.100%)
牛熊證
81.19億
(6.917%)
即時更新：17/09/2025 10:37
可賣空股票總成交
2,500.34億
主板賣空
318.86億
(12.753%)
更新：16/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,877.35億
3,856.62
-5.25
(-0.136%)
滬深300
4,514.66
-8.68
(-0.192%)
深証成指
13,048.37
-15.60
(-0.119%)
MSCI中國A50
2,560.44
-13.35
(-0.52%)
比特幣
資料由Binance提供
116,802.5900
+13.6300
(0.012%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.2033
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2412
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6330
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3199
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特03690 美團－Ｗ00005 滙豐控股00388 香港交易所00020 商湯－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
16/09/2025 20:30
巴西-失業率
公佈值
5.60%
公佈日期
16/09/2025 20:00
香港-失業率
公佈值
3.70%
公佈日期
16/09/2025 16:30
評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.88%
1個月
3.22%
3個月
3.34%
更新：16/09/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處