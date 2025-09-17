17/09/2025 10:21

【國際要聞】柯克槍擊案嫌疑人在美國猶他州被控一級加重謀殺罪

《經濟通通訊社17日專訊》美國猶他州檢察官正式以謀殺罪，起訴共和黨名嘴柯克遇刺案嫌疑人羅賓遜(Tyler Robinson)。



在周二（16日）發布的起訴書中，檢方指控22歲的嫌疑人羅賓遜犯有一級加重謀殺罪。



在宣布起訴決定的新聞發布會上，猶他縣檢察官Jeff Gray表示，他希望法官對羅賓遜判處死刑。他表示：「我並非輕率作出這一決定，這是我作為縣檢察官，根據現有證據和案情輕重而獨立作出的判斷。」



柯克本月10日在猶他谷大學的一場戶外活動中發表演講時遭槍擊身亡。此案引發共和黨和民主黨人士震驚與譴責，特朗普與副總統萬斯將責任指向左翼，稱其煽動暴力，並承諾將展開調查。(rc)