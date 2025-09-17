26,642.74
+204.23
(+0.77%)
26,670
+206
(+0.78%)
高水27
9,488.63
+102.24
(+1.09%)
6,207.79
+130.13
(+2.14%)
1,174.81億
3,856.94
-4.93
(-0.128%)
4,514.64
-8.70
(-0.192%)
13,045.38
-18.59
(-0.142%)
2,561.17
-12.62
(-0.49%)
116,788.1800
-0.7800
(-0.001%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2033
歐元最佳客戶買入價
9.2412
英鎊最佳客戶買入價
10.6330
日圓最佳客戶買入價
5.3199
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6608
電匯客戶賣出
4.6409
更新：17/09/2025 10:35:52
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
116,788.18
-0.78
-0.001%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,525.2200
+23.9200
+0.531%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
959.5600
+3.9100
+0.409%
更新：17/09/2025 10:35
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.06%
10年-3個月國債孳息率
-0.01%
更新：15/09/2025 16:15
