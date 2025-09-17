17/09/2025 14:15

【中東戰火】聯合國獨立專家報告：以色列在加沙對巴勒斯坦實施種族滅絕

《經濟通通訊社17日專訊》由聯合國委托撰寫的報告得出結論，表示以色列正在對加沙巴勒斯坦人實施種族滅絕，呼籲國際社會履行法律義務以終止這一行為，並懲罰相關責任人。



該報告於周二（16日）發布，當時以色列開始對加沙城發起地面進攻。這場軍事行動是以色列與哈馬斯近兩年戰爭的最新升級。



負責該法律分析的委員會主席Navi Pillay表示：「顯而易見，以色列有意通過一系列行為，摧毀加沙地區的巴勒斯坦人，他們的行為符合《防止及懲治滅絕種族罪公約》對種族滅絕的定義。」



以色列外交部強烈抨擊該報告，稱其歪曲事實，並表示報告的結論是建立在哈馬斯的謊言之上。



根據哈馬斯控制的加沙衛生部數據，自戰爭開始以來，加沙已有超過64000人死亡。(rc)