17/09/2025 11:47

【美國議息】債券投資者加大押注聯儲局年內可能降息0.5厘

《經濟通通訊社17日專訊》債券投資者正利用期權加大押注，聯儲局在今年最後三次貨幣政策會議上，將至少有一次降息0.5厘的行動。



本周與抵押隔夜融資利率(SOFR)掛勾的交易動態，表明對12月期權的需求正在上升，這些期權將在聯儲局12月10日宣布政策後兩天到期。



聯儲局9月、10月和12月三次會議的政策聲明中，如果有多達兩次降息0.5厘，或三次降息各0.25厘，這些押注有望從中受益。這些交易反映出，比目前掉期交易更為鴿派的利率路徑，目前掉期交易價格已反映出三次會議合計降息約70個基點。



不過，押注更大幅度降息面臨的風險是，聯儲局主席鮑威爾本周三暗示更為謹慎的路徑，畢竟關稅對消費者價格的最終影響仍不明朗。(rc)