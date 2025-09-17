17/09/2025 14:16

【美國議息】高盛：流動性敘事驅動一切，美元的下跌與1970年代如出一轍

《經濟通通訊社17日專訊》高盛首席宏觀研究員Paolo Schiavone警告，外國央行黃金持有量30年來首次超越美債，反映對美國債務信任度侵蝕。目前市場正重演1970年代模式，美元持續貶值、央行對政府債務信任削弱、流動性敘事主導，類似布雷頓森林體系崩潰前景象。



Schiavone指出，在此背景下，聯儲局的鴿派立場及其降息預期，正在延長當前的經濟周期。金融條件的放寬可能推動經濟在2026年重新加速，這為風險資產注入了上漲動力。Schiavone認為，這與1990年代中期聯儲局的「預防式降息」頗為相似，當時此舉成功延長了經濟擴張並點燃了新一輪股市飆升。



不過，寬鬆的流動性與系統性的不信任感正在市場中同時上演。Schiavone強調，儘管短期內流動性壓倒一切，但真正的問題在於長端利率能否保持穩定。如果長端債券市場出現突然斷裂，將迫使政策制定者直面金融體系的脆弱性，整個周期的終結方式可能並非源自於經濟疲軟，而是信任的喪失。(rc)