26,905.12
+466.61
(+1.76%)
26,927
+463
(+1.75%)
高水22
9,593.86
+207.47
(+2.21%)
6,334.43
+256.77
(+4.22%)
3,063.68億
3,876.34
+14.47
(+0.375%)
4,551.02
+27.68
(+0.612%)
13,215.46
+151.49
(+1.160%)
2,589.16
+15.37
(+0.60%)
117,200.0000
+411.0400
(0.352%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2000
歐元最佳客戶買入價
9.2361
英鎊最佳客戶買入價
10.6310
日圓最佳客戶買入價
5.3205
恒生指數
26,905.12
+466.61
(+1.76%)
期指
高水22
26,927
+463
(+1.75%)
國企指數
9,593.86
+207.47
(+2.21%)
科技指數
6,334.43
+256.77
(+4.22%)
大市成交
3,063.68億
股票
2,854.03億
(93.157%)
窩輪
85.12億
(2.778%)
牛熊證
124.52億
(4.064%)
即時更新：17/09/2025 15:11
可賣空股票總成交
1,639.86億
主板賣空
186.09億
(11.348%)
半日數據，更新：17/09/2025 12:40
上証指數
成交：10,066.79億
3,876.34
+14.47
(+0.375%)
滬深300
4,551.02
+27.68
(+0.612%)
深証成指
13,215.46
+151.49
(+1.160%)
MSCI中國A50
2,589.16
+15.37
(+0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
117,200.0000
+411.0400
(0.352%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.2000
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2361
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6310
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3205
新聞及評論 主頁
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.91%
1個月
3.21%
3個月
3.30%
更新：17/09/2025 11:15
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
16/09/2025 20:30
巴西-失業率
公佈值
5.60%
公佈日期
16/09/2025 20:00
香港-失業率
公佈值
3.70%
公佈日期
16/09/2025 16:30
