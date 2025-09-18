18/09/2025 08:01

【美國議息】鮑威爾鷹派言論「反高潮」，美債息不跌反升

《經濟通通訊社18日專訊》美國聯儲局宣布減息0.25厘，但主席鮑威爾其後發表的審慎言論，暗示未來不會急速放寬政策，導致美國國債孳息率在震盪交投中不跌反升。



聯儲局在議息聲明中表示，由於決策者對就業市場疲軟的擔憂加劇，將在今年餘下時間穩步降低借貸成本。此舉獲得了大多數官員的支持，但新任理事米蘭提出異議，他主張應減息0.5厘。



議息結果公布後，國債孳息率曾一度回落，但隨著鮑威爾召開記者會，市場走勢逆轉。鮑威爾表示，聯儲局將以逐次會議的方式來決定利率前景，並認為現時沒有必要迅速採取行動。他的言論被市場解讀為偏向鷹派，削弱了投資者對未來將更積極減息的預期。



受鮑威爾言論影響，對利率預期最為敏感的2年期美國國債孳息率攀升1.6個點子，報3.526%。指標性的10年期國債孳息率在議息聲明後一度轉跌，但在鮑威爾講話期間掉頭回升，觸及4.081%的即市高位，尾盤報4.051%，全日升2.5個點子。30年期國債孳息率亦微升0.8個點子至4.654%。



其他市場指標方面，被視為經濟預期指標的2年期與10年期國債孳息率差距，擴闊至52.3個點子。(kk)



